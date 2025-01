Ranieri: "Totti? Gli chiederò cosa vuole fare"

L'allenatore della Roma in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport': "Dobbiamo e vogliamo arrivare più in alto possibile. La Roma deve fare cosa ha chiesto il presidente: tornare tra le prime per andare in Champions e poi cercare di competere per lo scudetto". Su Dybala: "È un campione. Se la sua intenzione è quella di restare, deve restare". E su un possibile ritorno di Totti: "Devo capire che cosa può e vuole fare, arriverà il giorno che glielo chiederò" TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Claudio Ranieri saluta soddisfatto il suo 2024: "Il bilancio è positivo – ha detto l'allenatore della Roma in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' –. Salvare il Cagliari è stato bello, poi è arrivata la Roma. Il morale dei giocatori non era a mille, ma ho cercato di ridargli entusiasmo e sorriso e pian piano ci stiamo compattando: al momento abbiamo fatto bene ma non ancora come vorrei. La strada è in salita". Sul percorso da dover fare con la Roma: "Mi è stato chiesto di riportare le cose al loro posto, facendo anche da consigliere". E sul doppio ruolo tra allenatore e dirigente da ricoprire: "Me lo avevano già chiesto al Chelsea, ma avevo detto di no perché non ho le conoscenze che ho qui per fare le cose bene. Roma poi è la mia vita, ora ho più esperienza, sono vaccinato a tutto".

"Se Dybala vuole restare, deve farlo" Restando sempre in ottica Roma, in particolare sui giovani come Pisilli: "Lui è bravo, ma ci sono pure Baldanzi e Soulé, che sono convinto che presto sboccerà. I giovani vanno supportati, aiutati. E invece si sono trovati in mare aperto, da soli. E anche qui dobbiamo migliorare. Per questo ho puntato su gente esperta come Hummels, Paredes, Pellegrini, Cristante e Mancini, sono loro che devono tracciare la strada". Mentre su Hummels, Paredes e Dybala: "Sono tre campioni del mondo – ha detto Ranieri –. Nel calcio non esiste un sistema vincente, sono i giocatori ad essere vincenti. È stato logico ripartire da loro". In particolare su Dybala: "Paulo è un campione. Se la sua intenzione è quella di restare, deve restare. Il contratto? Non spetta a me, ma alla presidenza decidere se rinnovare o spalmare. A me tocca la valutazione tecnica e capire se può essere un giocatore valido per il nuovo allenatore. E questo Dybala lo è". Approfondimento Ranieri: "Dybala vale il prezzo del biglietto"

"Spero nella ripresa di Pellegrini" Sul rendimento di Pellegrini, invece: "È la questione che mi sta più a cuore. Lorenzo è un ragazzo meraviglioso e un professionista esemplare. Ma è un romano atipico, non esterna le emozioni, in questo siamo simili. Resta però uno dei migliori centrocampisti italiani, lui e Lampard mi hanno segnato tanti gol. Se si riprenderà? Non lo so, lo spero...". E su Dovbyk: "Artem è un ragazzo molto sensibile. Deve crescere nella cattiveria e nella determinazione, ma lasciamolo in pace, con i gol arriverà la fiducia".