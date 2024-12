La sua analisi a DAZN dopo la partita: "Dybala? Si sta allenando con continuità, cosa che prima non era riuscito a fare. Quando sta bene è da pagare il biglietto per vederlo. Derby? La Lazio sta facendo una grande stagione, ma una partita così esce fuori da ogni concetto"

"Una partita bella, vibrante, tutte e due giocavamo per vincere, è stato un risultato giusto e penso che la partita abbia fatto divertire i tifos i". Così Claudio Ranieri dopo il pari di San Siro, 1-1 tra tante occasioni da gol: "Tutto quello che ci hanno fatto loro nel primo tempo, noi lo abbiamo fatto nel secondo, anche se nessuno è riuscito a segnare il gol partita - prosegue l'allenatore giallorosso nella sua analisi a DAZN -. Dybala? Si sta allenando con continuità, cosa che prima non era riuscito a fare. Quando sta bene è da pagare il biglietto per vederlo".

Verso il derby

Ora la testa passa al derby con la Lazio, prossimo impegno di campionato e primo impegno del 2025: "Recuperiamo energie - dice Ranieri -, la Lazio sta facendo un campionato molto bello e faccio i complimenti a Baroni. Poi il derby esce fuori da ogni concetto, il derby è derby". In conferenza stampa ha poi aggiunto: "Sono soddisfatto della nostra prova, siamo arrivati qui per vincere e per non avere rimpianti, ma c'è stata anche la qualità del Milan".