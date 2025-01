Da campione d'Italia, Conceicao viene ceduto in estate al Parma, dove resta per un solo anno dopo aver collezionato 7 gol in 36 presenze tra campionato, Coppa Italia e Coppa Uefa.

Nell'estate 2001 viene acquistato dall'Inter, alla ricerca di esterni di centrocampo per il 4-4-2 di Hector Cuper. Il suo biennio non è esaltante: anche per colpa di qualche infortunio oscilla tra campo e panchina, segnando solo 2 gol in 65 presenze. Gioca da titolare le partite più sfortunate dell'era di Cuper, da quella del 5 maggio 2002 contro la sua ex Lazio alla doppia semifinale di Champions del 2003 contro il Milan