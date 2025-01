Aspettando la rifinitura, per il Napoli a Firenze c'è l'ipotesi di un tridente del tutto inedito a seguito dell'infortunio di Politano: Neres a destra, Spinazzola a sinistra e Lukaku centravanti. Kvara diventerebbe così l'eventuale grande escluso, per scelta e per necessità

Dei tre, gioca… il quarto. E sarebbe una scelta forte, che spiazza. Anche se poi un po' anche dovuta da un infortunio che scoccia e dagli equilibri che il campo impone: Politano infatti si è fermato e ha ha noie a un polpaccio. E il fastidio costringe Conte a cambiare ancora, a cercare altre soluzioni; anche nuove. Così ecco la bozza dell'idea e la possibilità di un tridente mai visto : Neres a destra, Spinazzola a sinistra e Lukaku centravanti con Kvaratskhelia in panchina . E Zerbin pronto ad andare a Venezia ma bloccato per qualche giorno perché è comunque uno in più nella partita che può valere l’allungo e lo strappo in classifica approfittando della Supercoppa .

Conte valuta, pesa, decide. E sacrifica, se deve. Anche il talento di Kvara che diventerebbe il grande eventuale escluso. Per scelta e per necessità. Politano è la qualità che sa farsi quantità, l'ala generosa e sempre prezioso. Il contrappeso tattico del Napoli, e un altro così non c'è. Però Spinazzola ha sprint e spunto e per Firenze è un'opzione seria. Prima da avversario, poi magari proprio in viola. Insieme a Folorunsho. Discutendo poi di Biraghi, aspettando Danilo e tentando l'under Fazzini. Il mercato è adesso, ma a quello ci pensa Manna. Conte ha altri pensieri, e uno più di tutti: Neres-Lukaku-Spinazzola nel tridente tutto nuovo. Fantasia, potenza ed equilibrio. Ci sarebbe tutto, il Napoli di sempre.