Marotta: "Beretta? Avvisai Questura e Figc"

In seguito alle parole dell'ex capo ultras Beretta, che ha sostenuto che Marotta sapesse del suo Daspo, il presidente nerazzurro, dalle pagine del Corriere, fa sapere di avere incontrato lo stesso Beretta in occasione della contestazione per la cessione di Lukaku al Chelsea, ma che avvisò per iscritto il Questore di Milano e la Procura Figc prima dell'incontro (versione confermata da fonti Figc)

"Marotta era a conoscenza del mio Daspo": queste le parole di Andrea Beretta, ex capo ultras in carcere per l'omicidio di Antonio Bellocco, rilasciate nel corso di un interrogatorio nei giorni scorsi ai Pm in cui Beretta afferma di avere incontrato Marotta in occasione di una contestazione degli ultras e che il dirigente era a conoscenza della sua situazione. La risposta del presidente nerazzurro arriva tramite le pagine del Corriere della Sera. Marotta fa sapere, infatti, di aver incontrato solo una volta Beretta, in occasione della contestazione per la cessione di Lukaku al Chelsea. Soprattutto sostiene (versione confermata anche da fonti Figc) di avere avvisato per iscritto, prima dell'incontro, il Questore di Milano e la Procura Figc. E che quell'incontro, fatto per placare gli animi, avvenne di fronte a molte persone.