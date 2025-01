Le partite di Serie A di oggi

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky , scopri il più vicino su trovabar.sky.it .

Gli studi di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale e gli inviati su tutti i campi della Serie A, con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. La domenica torna Buon Weekend, con Marco Demicheli e Federica Frola, mentre Sara Benci sarà alla conduzione della Casa dello Sport in compagnia di Michele Padovano e Federico Zancan. Nel pomeriggio, appuntamento con Sunday Football, con Leo Di Bello, Marco Nosotti e Maurizio Compagnoni e a seguire Goleador, con Giorgia Cenni, Marco Nosotti e Maurizio Compagnoni. La domenica sera torna Campo Aperto Domenica con Leo Di Bello alla conduzione insieme a Stefano De Grandis, Alessandro Costacurta e Beppe Bergomi per il pre e il post di Roma-Lazio, mentre durante la partita spazio a Leo Di Bello con Paolo Assogna, Andrea Marinozzi e Dario Massara. Negli studi pre e postpartita e nei programmi di approfondimento di Sky Sport 24 le immagini salienti di tutte le gare di Serie A grazie agli SkyLights, gli highlights marchiati Sky Sport, mini-film con il meglio del match in tre minuti circa, il commento dei telecronisti di Sky e il tocco dello Sky Sport Tech.