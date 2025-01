Thuram non in gruppo: condizioni da valutare

L'attaccante francese - sostituito precauzionalmente all'intervallo della semifinale di Supercoppa - non si è allenato con il gruppo a causa di un leggero affaticamento all'adduttore sinistro. Le prossime 24-48 ore saranno decisive per capire se Thuram potrà essere a disposizione di Inzaghi per la finale, in programma lunedì 6 gennaio

Inter in campo per l'allenamento a Riyad, il giorno dopo il successo contro l'Atalanta nella semifinale di Supercoppa italiana. Tutti in gruppo tranne Marcus Thuram, sostituito precauzionalmente al termine del primo tempo a causa di un leggero affaticamento all'adduttore sinistro. Da capire se l'attaccante francese potrà essere a disposizione per la finale, in programma lunedì 6 gennaio alle 20. In questo senso saranno decisive le prossime 24-48 ore, per valutare al meglio l'entita dell'infortunio che però al momento non sembra dare particolari preoccupazioni. Thuram per ora non ha effettuato ulteriori controlli, ma se non ci dovessero essere miglioramenti potrebbe essere sottoposto a esame strumentale nella giornata di sabato.