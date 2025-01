Pioli ritrova il Milan: sorrisi e abbracci. Video

L'allenatore dell'Al Nassr ha fatto visita alla sua vecchia squadra, in Arabia Saudita per giocare la Supercoppa italiana. Sorrisi e abbracci con i suoi ex giocatori, un abbraccio a Zlatan Ibrahimovic e un breve scambio di parole con Sergio Conceicao. Stasera i rossoneri sono attesi dalla sfida contro la Juventus all'Al-Awwal Park Stadium (l'impianto dove l'attuale club di Pioli gioca le partite in casa

