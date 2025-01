Il calendario della 19^ giornata di Serie A

Su Sky e in streaming su NOW torna in campo la Serie A, con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva per un totale di 114 match a stagione e un campionato ancora più spettacolare grazie al ritorno dei big match, con almeno 30 delle migliori 76 partite tra cui 4 scontri diretti tra le migliori squadre del torneo, tutte disponibili anche in 4K. Da sabato 4 a mercoledì 15 gennaio appuntamento con la diciannovesima giornata della Serie A. Sabato 4 alle 20.45 il Verona ospita l’Udinese per un match da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Le altre due sfide della giornata in diretta su Sky e NOW saranno posticipate a martedì 14 gennaio per gli impegni in Supercoppa italiana. Martedì 14 gennaio alle 18.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW, il Como affronta il Milan. Infine, sempre martedì 14 gennaio, alle 20.45, in campo Atalanta-Juventus, live su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.