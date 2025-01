Il Napoli dedica la vittoria al piccolo Daniele

Dopo il successo sulla Fiorentina, Antonio Conte non si presenta in conferenza stampa, raggiunto dalla brutta notizia della scomparsa del piccolo Daniele, tifoso del Napoli diventato amico di tutta la squadra e al quale Anguissa aveva dedicato i suoi gol: "Il mister non se l'è sentita. Il nostro pensiero va a lui e alla sua famiglia", ha detto il vice Stellini

Nonostante la vittoria al Franchi, il Napoli non è riuscito a festeggiare, colpito dalla brutta notizia della scomparsa del piccolo Daniele, tifosissimo della squadra di Conte malato da tempo. La notizia ha raggiunto la squadra nel pomeriggio, ed è il motivo per cui Antonio Conte, scusandosi, ha preferito non presentarsi in conferenza stampa. Al suo posto ha risposto alle domande dei giornalisti il suo vice Stellini, che ha spiegato l’assenza di Conte: “Siamo felici della vittoria ma abbiamo ricevuto un brutto colpo perdendo una persona vicina a tutto il Napoli”, ha detto Stellini con gli occhi lucidi. “Un piccolo bambino che ci ha lasciato questo pomeriggio, era malato, abbiamo cercato di regalargli momenti di gioia, lui ci ha donato tanta forza ed energia. Il mister non se l’è sentita di venire in questo momento difficile, il nostro pensiero va a lui e alla sua famiglia, oltre che a tutti i bambini che soffrono per queste terribili malattie”. A Stellini si è aggiunto Spinazzola, che in sala stampa ha detto: ''A nome della squadra vogliamo mandare un grande abbraccio alla famiglia di Daniele, da oggi ci guarderà da lassù, ci mancherà tanto, ci ha dato tanti insegnamenti'.