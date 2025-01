È il minuto 74 del derby, quando Paulo Dybala abbandona il campo per lasciare spazio a Baldanzi. E non può passare inosservato il suo gesto rivolto alla Curva Nord biancoceleste: ecco la mano aperta a sottolineare le cinque dita, cinque come gli scudetti vinti dall'argentino in carriera con la maglia della Juventus dal 2016 al 2020 (contro i due della Lazio risalenti al 1974 e al 2000). Lo stesso Dybala era uscito così dalla partita prima di ricevere l'abbraccio di Ranieri e di tutta la sua panchina divertita dalla trovata della Joya. Un gesto che Paulo ripeterà dopo il fischio finale e che aveva riservato anche a un avversario in particolare...



VIDEO. DYBALA MOSTRA IL '5' AI TIFOSI DELLA LAZIO