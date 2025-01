Ancora un infortunio in casa Napoli, che nel finale della partita contro la Fiorentina al Franchi ha visto uscire dolorante Olivera per una contusione al polpaccio sinistro. Questo il primo responso, in attesa di esami più approfonditi, che sembra tranquillizzare abbastanza Conte dopo l’allarme iniziale. Il terzino azzurro infatti, dopo un contrasto con Colpani era rimasto a terra a lungo per poi chiedere il cambio (al suo posto Raspadori), e anche lo staff medico intervenuto in campo era apparso preoccupato in un primo momento. Olivera era poi stato accompagnato fuori dal campo reggendosi a due membri dello staff sanitario, senza appoggiare il piede a terra. Lasciato il Franchi con una vistosa fasciatura, gli accertamenti hanno poi evidenziato un trauma contusivo al polpaccio.