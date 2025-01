Gli esami a cui si è sottoposto l'attaccante francese hanno evidenziato "una lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra". Sarà rivalutato domenica, ma non verranno corsi rischi inutili in vista della finale di Supercoppa e sembra andare verso il forfait per il derby contro il Milan

La presenza di Marcus Thuram nel derby di Supercoppa Italiana resta in forte dubbio. L'attaccante, uscito al termine del primo tempo nella semifinale contro l'Atalanta per un risentimento all'adduttore sinistro, è rimasto a riposo nella giornata di venerdì e si è sottoposto oggi a esami approfonditi a Riad per valutare l'entità del problema. Gli accertamenti strumentali "hanno evidenziato una lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra", come riportato dal comunicato ufficiale dell'Inter. Le sue condizioni saranno rivalutate nella giornata di domenica, alla vigilia della finale col Milan, ma l'intenzione è comunque quella di non correre rischi inutili e si va verso il forfait per il derby contro il Milan.