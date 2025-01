Dove vedere Venezia-Empoli

La partita Venezia-Empoli, valida per la 19^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 4 gennaio alle ore 15 in diretta sull' app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Venezia e Empoli

Tra le squadre contro cui il Venezia non ha mai perso in Serie A, l’Empoli è quella affrontata più volte dai lagunari, che hanno conquistato due vittorie e due pareggi in quattro confronti. Tra Serie A e Serie B, Venezia ed Empoli non hanno mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato, con un pareggio nella sfida più recente, del 16 gennaio 2022 nel massimo campionato; il bilancio è di sette successi veneti, quattro toscani e sette pareggi. È dall’11 novembre 2022 contro la Cremonese (2-0 con gol di Cambiaghi e Parisi) che l’Empoli non realizza due reti contro una squadra neopromossa in Serie A; negli ultimi 11 confronti un totale di sei gol, mai più di uno a partita. Il Venezia ha vinto la prima partita dell’anno solare in campionato nel 2024 (5-3 contro la Sampdoria) e non ottiene due successi consecutivi nella prima gara dell’anno dal periodo tra il 2016 (2-0 contro il Dro in Serie D) e il 2017 (3-0 contro la Reggiana in Serie C). Il Venezia ha vinto l’ultima partita casalinga di Serie A (2-1 contro il Cagliari) e non ottiene due successi interni consecutivi nella competizione da gennaio 2000 con Luciano Spalletti in panchina. Tra Serie A e Serie B l’Empoli non ha mai vinto la prima partita dell’anno negli ultimi tre anni (2N, 1P), dopo che nei precedenti cinque aveva ottenuto ben tre successi (1N, 1P). L’Empoli ha perso due delle ultime tre trasferte di Serie A (1V), una sconfitta in più di quelle subite in tutte le precedenti sei gare esterne di questo campionato (2V, 3N).