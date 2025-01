Pioli: "I derby persi mi hanno fatto male"

Pioli si racconta in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: "Per 5 anni ho dato al Milan tutto quello che avevo. Era arrivata una conclusione fisiologica, i derby l'hanno accelerata. Theo è un bravo ragazzo, Leao può diventare fortissimo". E sul futuro: "Ho ricevuto tre offerte dall'Italia prima dell'Arabia. Se l'anno prossimo vincerò, resterò. Altrimenti vedremo"

"Per 5 anni ho dato al Milan tutto quello che avevo, per far felice club, giocatori e tifosi. Ho vissuto emozioni inimmaginabili e indimenticabili. Sarò grato per sempre". Parla così Stefano Pioli che in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport è tornato a parlare dopo otto mesi della sua esperienza in rossonero. Cinque anni di ricordi intensi, tornati vivi nei giorni scorsi quando Pioli - oggi allenatore dell'Al Nassr - ha seguito da vicino il Milan a Riyad per la Supercoppa Italiana: "Ho seguito poco le partite del Milan - ha ammesso - Non riuscivo, mi emozionavo troppo davanti alla tv. È stato un distacco importante".

"I derby hanno accelerato la conclusione fisiologica" Da protagonista a spettatore del derby con l'Inter, quello che per anni è stato un tabù per Pioli: "Era arrivata una conclusione fisiologica, i derby l'hanno accelerata. Perderne sei di fila mi ha fatto male, soprattutto i due di Champions anche perché hanno tolto valore a un grande risultato: essere tornati in semifinale dopo 16 anni. Quando ho capito che l'avventura al Milan fosse finita? Ritorno dei quarti di Europa League con la Roma. Mi accorsi che l'empatia si era guastata". E sulla finale di lunedì: "Il Milan ha dimostrato forza di reazione nel secondo tempo con la Juve, la vittoria porta entusiasmo. L'Inter è la più forte, ma la finale resta aperta".

Tra Ibra, Theo e Leao Pioli ha poi sfogliato l'album dei ricordi rossoneri parlando di tre protagonisti del suo Milan: Theo Hernandez, Rafa Leao e Zlatan Ibrahimovic. Si parte dallo svedese e dal paragone con Cristiano Ronaldo, oggi allenato in Arabia da Pioli: "Cristiano è leggenda, è planetario, è enorme. Ibra era impetuoso, con una personalità dominante. È stato un piacere allenarlo, non facile, ma proprio per questo un piacere. Ricordo una discussione importante nel mio ufficio. A me è servita". Parole d'elogio, invece, nei confronti di Theo e Leao: "Theo è un bravo ragazzo. Non c'è stato un solo giorno di Milan in cui non abbia dovuto spronarlo. Ma ditemi un solo terzino sinistro al mondo che sappia spostare le partite come lui. Leao? A forza di criticarlo si perde di vista la realtà, cioè un ragazzo in continua crescita. Anche quest'anno. Io resto convinto che possa diventare fortissimo. Non so se da Pallone d'Oro, ma molto più forte di ora. Ci sta arrivando".