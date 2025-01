Supercoppa, la conferenza di Conceiçao LIVE

Come state lei e la squadra?

"Spero che la squadra stia meglio di me che non sto tanto bene. Stiamo preparando questa finale contro una squadra forte, abituata in questi ultimi anni a vincere con lo stesso allenatore e con gli stessi giocatori. Questa è una bella cosa per l'Inter, ma dobbiamo guardare a noi stessi. Tutto è difficile, ma in mezzo alle difficoltà dobbiamo essere uomini e prenderci le nostre responsabilità. Abbiamo un giorno in meno di riposo rispetto all'Inter e 4/5 giocatori reduci da infortuni e che non sono al top. Non voglio trovare delle scuse, ma la situazione è questa"