Inter in vantaggio nella finale della Supercoppa, ma per in nerazzurri anche una brutta notizia. Nel corso del primo tempo di Riad contro il Milan, Hakan Calhanoglu è stato costretto a lasciare il campo dopo soli 34 minuti. Il centrocampista si è fermato per un affaticamento all'adduttore destro. Al suo posto è entrato Asllani. Le condizioni del turco saranno valutate nelle prossime ore per capire l'entità del problema.