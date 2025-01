La Roma sta puntando Frattesi per il centrocampo, ma per la riuscita dell'operazione l'Inter si aspetta una cifra sui 45 milioni di euro. Intanto i nerazzurri stanno già studiando le possibile mosse per farsi trovare pronti in caso di partenza, con l'identikit ideale rappresentato da Cristante in prestito

Frattesi e Cristante, destini incrociati sull'asse Roma-Milano . I due centrocampisti potrebbero scambiarsi le maglie visto l'interesse da parte del club giallorosso per Frattesi , tra l'altro ex della stessa Roma, dove era cresciuto fin dal settore giovanile. Il suo profilo da box to box potrebbe essere il tassello mancante nel centrocampo di Ranieri, ma per la riuscita dell'operazione l'Inter si aspetta una cifra sui 45 milioni di euro. Frattesi - che in stagione ha collezionato sì ventidue presenze, ma poche da titolare - sarebbe invece centrale nel progetto giallorosso.

E l'Inter pensa a Cristante per il prestito

Lato Inter: i nerazzurri, a fronte di un'operazione che, va detto, resta complicata, stanno già studiando le possibile mosse per farsi trovare pronti in caso di partenza di Frattesi. Il club nerazzurro vorrebbe un centrocampista già pronto, utilizzabile in qualsiasi momento, sia da mezzala o magari anche come regista. Ecco perché un possibile identikit è proprio quello di Bryan Cristante della Roma, che arriverebbe in prestito proprio per tamponare l'emergenza di una perdita in mezzo.