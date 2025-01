Dopo la vittoria in Supercoppa, Sergio Conceiçao cerca il rilancio del Milan anche in campionato. Unico dubbio contro il Cagliari in difesa: Tomori o Gabbia con il primo favorito. Un dubbio anche per Davide Nicola privo di Yerry Mina (che non è partito con la squadra), per sostituirlo Wieteska è in leggero vantaggio su Palomino. Milan-Cagliari è in diretta sabato 11 gennaio alle 20.45 su Sky Sport Uno (anche in 4K) e in streaming su NOW