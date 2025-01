Sabato 11 gennaio alle 18 è in programma il derby tra Torino e Juventus. Vanoli opta per il 4-2-3-1, recuperati Coco e Ricci: partiranno entrambi titolari. Confermato l'attacco granata, con Adams centravanti. In casa bianconera bisogna fare i conti con le assenze di Vlahovic e Conceiçao: Thiago Motta potrebbe schierare Nico Gonzalez come unica punta, Yildiz dovrebbe giocare sulla trequarti a destra. Possibile chance per Douglas Luiz dal 1'

