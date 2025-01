Vanoli: "Motta? Screzi dettati dalla tensione"

"Discorso all'intervallo? Cose che restano nello spogliatoio"

Milinkovic Savic e Vlasic, alla fine del match, hanno fatto capire come l'allenatore li abbia spronati duramente all'intervallo, senza specificare ma lasciando immaginare i toni e i contenuti del discorso. Vanoli ha mantenuto la stessa riservatezza: "Cose di spogliatoio. Sono capitate tante situazioni in stagione, come l'infortunio di Zapata, che ci hanno obbligato a cambiare e che ci hanno fatto perdere la bussola anche a livello psicologico. Da un mese, passo dopo passo, stiamo migliorando e oggi con un pizzico di coraggio in più avremmo vinto". Sull'espulsione avvenuta per un accenno di rissa con Motta: "Sono screzi dettati dalla tensione, è il bello del calcio. Quando si è sanguigni come me bisogna migliorare". Decisamente più bello l'abbraccio sentito con Vlasic dopo il gol: "Sono felice per il suo gol, pretende molto da sé stesso. Spero che questo gol lo possa sbloccare e lo possa aiutare a giocare più libero, ha qualità fondamentali per noi".