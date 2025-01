Gasp: "Udinese più intensa di noi, buon punto"

L'allenatore dell'Atalanta commenta in maniera positiva il pareggio ottenuto a Udine: "Un punto dal peso notevole, l'Udinese ci ha superato in fisicità, ci ha dato molto fastidio, poi nel secondo tempo siamo cresciuti ma non abbastanza". Sull'infortunio a Djimsiti: "Nulla di troppo grave ma martedì sarà difficile averlo"

Gian Piero Gasperini analizza il pareggio di Udine e comunque considera un buon risultato lo 0-0 maturato al Bluenergy: "Un punto dal peso notevole, neanche all'andata è andata così, nel primo tempo l'Udinese ha avuto più fisicità, qualità, quantità, hanno avuto un paio di occasioni da gol clamorose e faticavamo a contenerli fisicamente - spiega in conferenza stampa -. Pochissimi hanno retto l'impatto e ci hanno permesso di reggere l'impatto, nella ripresa abbiamo fatto meglio e forse l'Udinese è anche un po' calata. Siamo cresciuti ma non abbastanza". Colpa dei carichi di lavoro? "No, no, semplicemente c'era un avversario fisicamente superiore, i carichi di lavoro sono alibi che non uso. Il momento giusto per affrontare Juventus e Napoli? Non si sa mai se sia il momento giusto, oggi perdiamo Djimsiti, cose che succedono, adesso vediamo se rientreranno Retegui e Cuadrado".