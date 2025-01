Dove vedere Bologna-Roma

I numeri di Bologna e Roma

La Roma è la squadra contro cui il Bologna ha vinto il maggior numero di partite in Serie A: 54 i successi degli emiliani in 153 sfide contro i giallorossi (45N, 54P), almeno sei in più che contro qualsiasi altra squadra nel torneo. Il Bologna ha vinto tutte le ultime tre partite di campionato contro la Roma con un punteggio complessivo di 8-3; i rossoblù non mettono in fila più successi consecutivi contro i giallorossi in Serie A dal periodo tra ottobre 1958 e gennaio 1961 (cinque in quel caso, con in panchina Alfredo Foni prima e Federico Allasio poi). Per la terza volta consecutiva il Bologna affronta la Roma trovandosi sopra ai giallorossi in classifica ad inizio giornata in Serie A, dopo che questo era accaduto soltanto una volta nei 21 incroci precedenti tra le due squadre nel torneo. Dopo la sconfitta per 2-3 contro l’Hellas Verona nell’ultimo match del 2024, il Bologna potrebbe perdere due partite di fila in Serie A per la prima volta da gennaio 2023. In casa, invece, i rossoblù non incassano due ko consecutivi dal periodo tra dicembre 2021 e gennaio 2022 (serie di tre in quel caso). Il Bologna non vince il primo match di un anno solare giocato a gennaio in Serie A dal 2016 (1-0 a San Siro contro il Milan): da allora per la formazione emiliana sono arrivati quattro pareggi e quattro sconfitte in questo tipo di partite, incluso un confronto proprio con la Roma il 4 gennaio 2023 (1-0 per i giallorossi all’Olimpico). La Roma ha vinto tre delle ultime cinque partite di campionato (1N, 1P), tante quante nelle precedenti 15 gare di Serie A (3V, 4N, 8P). I giallorossi potrebbero, inoltre, ottenere due successi di fila in campionato per la prima volta dallo scorso settembre (contro Udinese e Venezia in quel caso). La Roma non vince da 12 trasferte consecutive in Serie A (6N, 6P) e non resta a secco di successi per più match di fila lontano da casa dal periodo tra aprile 1998 e marzo 1999, con Zdenek Zeman in panchina.