Gasperini perde Kossounou per il match contro la Juventus in programma martedì 14 gennaio alle 20:45 (da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW ). Per l'ivoriano infortunio muscolo-tendineo con coinvolgimento diretto all'inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori: rischia un lungo stop. Possibile stop anche per Djimsiti, che ha subito un trauma cranico con 10 punti di sutura contro l'Udinese

Emergenza in difesa per l'Atalanta. Nel match contro l'Udinese si è fatto male Berat Djimsiti, che ha rimediato un trauma cranico con 10 punti di sutura. Al suo infortunio adesso si è aggiunto quello di Odilon Kossounou: infortunio muscolo-tendineo con coinvolgimento diretto all'inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori. Difficile ipotizzare i tempi di recupero, ma l'ivoriano potrebbe restare fuori a lungo, essendoci un interessamento dei tendini. Kossounou salterà sicuramente il match contro la Juventus, in programma martedì 14 gennaio per il recupero della 19ª giornata di Serie A (match in diretta alle 20:45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW). Djimsiti è in forte dubbio, potrebbe provare a stringere i denti per esserci, soprattutto dopo l'infortunio di Kossounou: a breve sarà presa una decisione. Facile prevedere a questo punto un utilizzo dal primo minuto di Hien (partito dalla panchina contro l'Udinese), più difficile ipotizzare quello di Scalvini, essendo a corto di condizione.