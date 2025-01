Dove vedere Monza-Fiorentina

La partita Monza-Fiorentina, valida per la 20^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 13 gennaio alle ore 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Dario Massara, commento di Blerim Dzamaili. A bordocampo Silvia Vallini e Vanessa Leonardi. Post partita affidato a 'Calciomercato-L'Originale', in diretta da Sutrio, alle pendici dello Zoncolan, in Friuli-Venezia Giulia, con Alessandro Bonan in compagnia di Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Fayna, Marco Bucciantini, Walter Zenga e Fabio Quagliarella.

I numeri di Monza e Fiorentina

Fiorentina e Monza si sono affrontate sette volte tra Serie A e Serie B, con i brianzoli che hanno vinto solo un precedente: 3-2 all’U-Power Stadium il 23 aprile 2023 nel massimo campionato; tre pareggi e tre sconfitte chiudono il parziale. Dopo il 2-2 dell’andata, Monza e Fiorentina potrebbero pareggiare entrambi i match di un singolo campionato per la prima volta nella loro storia. La Fiorentina ha vinto tutte le ultime sette sfide contro la squadra che iniziava la giornata in ultima posizione in classifica in Serie A, segnando ben 22 reti nel periodo (3.1 di media) e non subendo alcun gol nelle cinque gare più recenti. Il Monza ha perso le ultime cinque partite di campionato, i brianzoli non hanno mai registrato sei sconfitte di fila in Serie A (cinque anche nelle prime cinque gare in assoluto nel massimo campionato, tra l’agosto e il settembre 2022). Da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (dal 2004/05), solo due delle 13 formazioni che hanno guadagnato 10 o meno punti dopo 19 gare stagionali di Serie A hanno evitato la retrocessione a fine campionato: il Crotone nel 2016/17 (nove in quel caso) e il Cagliari nel 2007/08 (10). Prima di passare alla Fiorentina, Raffaele Palladino aveva collezionato 70 panchine alla guida del Monza in Serie A (25V, 21N, 24P), tra cui la prima storica vittoria dei brianzoli nel massimo campionato, 1-0 il 18 settembre 2022 contro la Juventus (suo esordio in panchina in Serie A). Dopo una striscia di otto successi di fila in campionato, la Fiorentina ha perso tre delle ultime quattro partite di Serie A (1N), subendo otto reti nel periodo (esattamente due di media a match).