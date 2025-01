Dove vedere Atalanta-Juventus

La partita Atalanta-Juventus, valida per la 19^ giornata di Serie A, sarà trasmessa martedì 14 gennaio alle ore 20.45 su Sky Sport Uno, Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Maurizio Compagnoni; commento Luca Marchegiani, a bordocampo Massimiliano Nebuloni e Giovanni Guardalà. Dalle ore 20 e dalle 22.40 appuntamento con 'L’Originale'. In studio: Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini, Giancarlo Marocchi, Walter Zenga e Gianluca Di Marzo insieme a Luca Marchetti e Fayna.

I numeri di Atalanta e Juventus

Atalanta e Juventus hanno pareggiato ben 10 degli ultimi 15 match di Serie A (completano il parziale due successi della Dea e tre vittorie piemontesi); da quando infatti Gian Piero Gasperini è diventato l’allenatore dell’Atalanta (dal 2016/17), questa è la sfida che conta più pareggi nella competizione (10). Atalanta e Juventus hanno pareggiato entrambe le sfide dello scorso campionato (0-0 a Bergamo all’andata e 2-2 a Torino al ritorno), l’ultima volta che le due formazioni hanno registrato tre segni “X” di fila in Serie A risale al periodo tra il 1990 e il 1991. La Juventus è rimasta imbattuta in 18 delle ultime 19 trasferte contro l’Atalanta in Serie A (12V, 6N), l’unica vittoria interna della Dea nel periodo è arrivata il 18 aprile 2021 (1-0 con gol di Ruslan Malinovskyi). L’Atalanta ha segnato almeno due reti in ciascuna delle ultime 13 partite casalinghe di Serie A (36 centri nel parziale, una media di 2.8 a incontro): solo una squadra è riuscita a realizzare due o più gol in più incontri casalinghi di fila negli ultimi 60 anni nella competizione, il Milan di Alberto Zaccheroni, tra il 1999 e il 2000 (serie arrivata a 15). Dopo l’1-1 nel derby contro il Torino, la Juventus è diventata la seconda squadra a pareggiare almeno 12 delle prime 19 gare in una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo l’Inter nel 2004/05 (13) – i nerazzurri pareggiarono anche la gara successiva. L’Atalanta è la squadra che ha vinto più incontri (14) e segnato più reti (50) in casa nell’anno solare 2024 in Serie A; più nello specifico, i bergamaschi hanno trovato il successo in ben 10 delle ultime 12 partite interne disputate nella competizione (2P). La Juventus ha vinto solo sette delle prime 19 partite stagionali di Serie A per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 1998/99, stagione terminata con un settimo posto, con Marcello Lippi in panchina nelle prime 20 partite, poi sostituito da Carlo Ancelotti; in quella annata nella 20ª gara arrivò una sconfitta.