Gasperini: "Pareggio giusto, Juve squadra forte"

L'allenatore dell'Atalanta è soddisfatto della prestazione dei suoi nonostante il pari e nonostante il -4 dal Napoli: "Sabato crocevia con Napoli? Ma no, ne mancano ancora 18. Ma per lo Scudetto? Allora sì, va bene. Abbiamo anche il crocevia Champions e se dobbiamo puntare, puntiamo la Champions". Poi: "E' stata una bella partita, a me è piaciuta la prestazione dei miei ma per giocare bene si deve essere in due dunque il pareggio è giusto"

Anche Gian Piero Gasperini si è goduto la partita, con un briciolo di sofferenza in più, perché l'Atalanta è stata costretta a rimontare contro la Juve avendo, alla fine, con Zaniolo, anche l'opportunità di vincere: "E’ sempre una sofferenza, è stata una gran bella partita, per giocare bene bisogna essere in due, la Juve è forte ma a me è piaciuta la prestazione dei miei anche nel primo tempo - dice - Non era facile scardinare la loro difesa, speravamo noi di andare avanti, abbiamo dovuto rimontare, abbiamo avuto occasioni , anche loro, il pari è giusto e questa gara mi soddisfa pienamente".

"Col Napoli crocevia nel senso di Scudetto? Allora sì, va bene"

E ora arriva un altro crocevia molto importante contro il Napoli: "Col Napoli il crocevia? Ma no, abbiamo fatto 20 partite, ne mancano 18. Se è il crocevia dello Scudetto? E allora sì va bene, abbiamo anche il crocevia per la Champions, se dobbiamo puntare puntiamo la Champions". Una nota di merito per Carnesecchi: "Sta facendo delle prestazioni straordinarie e determinanti. E’ un portiere importante e si fa trovare sempre pronto, migliorerà ancora nel gioco con i piedi". Un commento al gol di Kalulu: "Sul gol di Kalulu abbiamo concesso troppo spazio e tardato sulla chiusura anche se Kalulu è un giocatore molto veloce. Era evitabile ma delle volte quando la gara è così intensa ci sta di concedere qualcosa". Sull'emergenza difensiva: "Abbiamo perso Kossounou, è un infortunio lungo, è un giocatore importante, per fortuna abbiamo recuperato Scalvini, me ne dispiace perché Kossounou è in gamba ed è molto positivo, lo aspetteremo".