Deloufeu: "Vi racconto il mio calvario"

Gerard Deulofeu rompe il lungo silenzio e sceglie Sky Sport per raccontare cosa sta vivendo in questi ultimi due anni: l'infortunio al ginocchio, l'operazione, l'infezione, i danni alla cartilagine: "Una cosa quasi al di là della biologia. Rischio di non giocare più, ma se un giorno tornerò sarà solo con la maglia dell'Udinese"