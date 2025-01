Dove vedere Atalanta-Napoli

I numeri di Atalanta e Napoli

L’Atalanta ha vinto le ultime due partite di Serie A contro il Napoli, entrambe con il punteggio di 3-0; nella competizione i bergamaschi non arrivano a tre successi consecutivi contro i partenopei dal periodo tra aprile 1997 e febbraio 1998, in quel caso tre 1-0 di fila con Emiliano Mondonico in panchina. L’Atalanta ha perso le ultime tre partite interne di Serie A contro il Napoli, striscia negativa aperta più lunga in casa contro una singola avversaria per i bergamaschi nella competizione; l’ultima squadra contro cui hanno subito almeno quattro sconfitte casalinghe consecutive è stata la Juventus tra gennaio 2005 e marzo 2016 (nove, prima dell’arrivo di Gian Piero Gasperini). L’Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime 15 partite di campionato (11V, 4N), ma ha pareggiato tutte le ultime tre; solo tra gennaio e luglio 2020 i bergamaschi hanno collezionato più gare di fila senza sconfitte (17 in quel caso – 13V, 4N) e non ne pareggiano quattro consecutivamente dal periodo tra aprile e maggio 2015. L’Atalanta ha segnato in tutte le ultime 25 partite casalinghe di Serie A (63 reti, 2.5 di media a incontro), già striscia record per i bergamaschi nella competizione; solamente l’Inter (32) ha una serie aperta di gare interne in gol più lunga. Il Napoli ha vinto le ultime cinque partite di Serie A, le tre più recenti senza subire gol; sotto la guida di Antonio Conte i partenopei non sono mai andati né oltre i tre clean sheet di fila, né oltre i cinque successi consecutivi. Il Napoli ha vinto sette delle prime 10 trasferte di questo campionato (2N, 1P) e solo due volte è andato oltre i sette successi nelle prime 11 gare esterne stagionali: 10 nel 2017/18, campionato terminato in seconda posizione, e nove nel 2022/23, stagione dell’ultimo Scudetto. L’Atalanta ha realizzato 10 gol di testa in questo campionato, incluso uno nell’ultima partita contro la Juventus, più di ogni altra squadra nella Serie A 2024/25 ed eguagliando già quanto fatto nella passata stagione; la squadra nerazzurra non fa meglio con questo fondamentale dalle 14 reti del 2019/20; Napoli e Atalanta sono, con l’Udinese, due delle tre squadre a non aver ancora concesso una marcatura di testa.