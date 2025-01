Dove vedere Juventus-Milan

La partita Juve-Milan della 21^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 18 gennaio alle ore 18 in diretta sull'a pp di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Juventus e Milan

Il Milan è la squadra contro cui la Juventus ha sia collezionato più pareggi (58) che subito più sconfitte (53) nel massimo campionato italiano; i rossoneri sono anche quelli che sono riusciti a segnare di più contro i bianconeri in Serie A (227 reti). La Juventus ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite di campionato contro il Milan (1V, 2N) e non è mai arrivata a quattro clean sheet di fila contro i rossoneri; tuttavia, i bianconeri hanno realizzato due sole reti nelle ultime otto gare contro gli avversari di giornata in Serie A. Dopo una serie di nove vittorie interne consecutive contro il Milan in Serie A, la Juventus ha mancato il successo nelle quattro più recenti (2N, 2P); i bianconeri non sono mai arrivati a cinque gare casalinghe di fila senza successi contro i rossoneri in campionato (quattro anche tra 1991 e 1994). In questo campionato la Juventus è andata avanti nel punteggio senza poi riuscire a vincere già sette volte, è dal 2019/20 (otto) che ai bianconeri non accade in più occasioni in Serie A (mai più di otto nell’era dei tre punti a vittoria); limitandosi alle prime 21 gare disputate questa è solo la terza volta che tocca quota sette, come nel 1984/85 e nel 1968/69. In tutte le ultime tre partite di campionato la Juventus è andata avanti nel punteggio e poi è stata rimontata sul pareggio; solamente nel 1971 i bianconeri sono stati avanti senza poi riuscire a vincere per quattro partite di fila in Serie A. La Juventus ha chiuso il 2024 con 12 pareggi interni in Serie A, nessuna squadra ne ha collezionati di più in un singolo anno solare nella competizione (12 anche l’Udinese nel 2023 e il Cagliari nel 2005); i bianconeri arrivano infatti da tre pari casalinghi di fila e non raggiungono quota quattro dal periodo tra aprile e maggio 2009. Il Milan ha vinto l’ultima partita di Serie A, contro il Como, e non ottiene almeno due successi consecutivi nella competizione da settembre, quando arrivò a quota tre contro Venezia, Inter e Lecce. Il Milan ha vinto le ultime due trasferte in Serie A, lo stesso numero di successi esterni collezionati nelle precedenti 10 (4N, 4P); fuori casa i rossoneri non fanno meglio da una serie di tre successi consecutivi raggiunta nel marzo 2024.