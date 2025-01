Kossonou, intervento riuscito: stop di tre mesi

Odilon Kossonou è stato operato a Barcellona per risolvere la lesione tendinea dell'adduttore destro. La prognosi è di tre 3 mesi, pertanto non dovrebbe tornare prima di fine aprile

Gasperini perde una pedina importante in difesa. Odilon Kossonou ha subito un intervento chirurgico per risolvere la lesione tendinea dell'adduttore destro, avvertita al termine della partita pareggiata contro l'Udinese lo scorso 11 gennaio. L'operazione, eseguita presso l'Hospital Quironsalud di Barcellona, è perfettamente riuscita. Al momento dell'infortunio i tempi di recupero sembravano essere tra le 6 e le 8 settimane, invece lo stop sarà più lungo: la prognosi è di 3 mesi, pertanto Kossonou non dovrebbe tornare prima di fine aprile.