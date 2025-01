Scelte obbligate in difesa per Gasperini che, in fase offensiva, pare intenzionato invece ancora a mettere Retegui in panchina. Solo conferme per Conte che si affiderà a Juan Jesus dietro e Neres nel tridente d'attacco: ecco le probabili formazioni. Si gioca sabato 18 gennaio alle ore 20.45: match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I TIFOSI CARICANO IL NAPOLI IN PARTENZA. VIDEO