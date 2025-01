La Juventus e Thiago Motta ritrovano i 3 punti e il sorriso grazie a una netta vittoria contro il Milan. Martedì, in Champions contro il Bruges, la squadra bianconera dovrà dimostrare di essere quella vista in campo nel secondo tempo, anche se dovrà fare a meno dell'infortunato Yildiz. L'analisi di Giovanni Guardalà per Sky Sport Insider