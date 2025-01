I biancocelesti spingono per il centrocampista del Chelsea. La distanza tra le parti è di circa 2 milioni di euro, con i due club che stanno cercando di colmarla con l'inserimento di alcuni bonus. Sul giocatore c'è anche il forte interesse del Torino che valuta un possibile rilancio

La Lazio si avvicina a Cesare Casadei . I biancocelesti, infatti, sono vicini all'accordo con il Chelsea per il centrocampista italiano. La distanza tra le parti è di circa 2 milioni di euro e i due club sono al lavoro per colmarla con l'inserimento di alcuni bonus. Sul giocatore, però, da tempo c’è anche il Torino che valuta un possibile rilancio.

I numeri di Casadei

Classe 2003, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, Casadei è al Chelsea dal 2022. Rientrato a Stamford Bridge dopo i prestiti al Reading e al Leicester, il centrocampista ha trovato poco spazio al momento con Maresca. Nel corso di questa stagione, sono 6 le presenze con la maglia dei Blues: 5, per la precisione, in Conference League e una in Carabao Cup.