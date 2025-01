Il Milan frena nuovamente: i rossoneri vengono sconfitti 2-0 dalla Juventus e scivolano a -8 dal quarto posto. Al termine del match Sergio Conceição sottolinea il rendimento incostante della sua squdra, un concetto già espresso in passato da Paulo Fonseca. L'umore a Milanello non è dei migliori ma ora il Milan (tutti compresi) è chiamato a una svolta definitiva. Il commento di Peppe Di Stefano per Sky Sport Insider