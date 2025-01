Introduzione

Doppia assenza in casa Verona ma per Duda il giudice sportivo ha deciso per le tre giornate di stop. La somma è data dal rosso "di campo" (una giornata) a cui ha fatto seguito "espressione irriguardosa nei confronti dell'arbitro" (due giornate). L'Hellas presenterà comunque ricorso, provando a ridurre la squalifica.



Le gare di Champions, almeno a livello di convocazioni, hanno "restituito" protagonisti anche alla prossima giornata di campionato. Ovviamente tutto è in divenire visto il calendario europeo che potrebbe cambiare le carte in tavola da qui all'inizio del prossimo turno. Questa, al momento, la situazione squadra per squadra su infortunati, squalificati e acciaccati in vista della 22^ giornata di Serie A