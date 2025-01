Probabili formazioni 22^ giornata: le ultime news

Introduzione

Gli impegni europei di metà settimana sono alle spalle ma per qualche allenatore ci sono cambi forzati a causa di nuovi infortuni. Il weekend di Serie A propone ancora scontri di alta classifica senza però dimenticare incroci molto delicati nella parte bassa e medio bassa. Le trappole sono sempre dietro l'angolo: il calendario fitto di alcune squadre può comportare un turnover abbastanza rischioso e quindi dobbiamo sapere tutto sulle possibili scelte di questo weekend





Non resta che chiamare a rapporto la squadra degli inviati di Sky Sport che hanno già comunicato tanto: tra formazioni praticamente decise e ballottaggi ancora da risolvere c'è tanto da dire. Tifosi e fantallenatori vogliono sapere e come ogni fine settimana siamo qui per rispondere a dubbi e interrogativi. Chi gioca? Chi non gioca? Possiamo iniziare con il giro dai campi in ottica probabili formazioni della 22^ giornata di Serie A