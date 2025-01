L'Atalanta non ha disputato un primo tempo brillante, ma alla fine è riuscita a rimontare e a battere il Como: "Non è facile giocare con la stessa condizione in tutte le partite, il campionato italiano presenta difficoltà in ogni match. Nel primo tempo andavamo piano e pasticciavamo, nel secondo siamo stati superiori", ha commentato Gasperini a fine partita. Le sostituzioni hanno aiutato molto: "Faticavamo a sviluppare gioco sulle fasce e così gli attaccanti non hanno avuto palloni giocabili. Con Brescianini e Bellanova abbiamo avuto più profondità e gli attaccanti sono stati protagonisti". Domani, domenica 26 gennaio, l'allenatore dell'Atalanta compirà 67 anni e la voglia di festeggiare c'è più che mai: "Il compleanno bisogna sempre festeggiarlo, con la vittoria che ci fa ripartire in campionato sarà davvero un bel brindisi". Ora si va a Barcellona in Champions, per conquistare subito gli ottavi di finale: "Andiamo con orgoglio. Sono contento della rosa, è molto duttile e dai subentranti ricevo sempre ottime risposte".

Leggi anche Le pagelle di Como-Atalanta: Retegui il migliore