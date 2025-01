L'Atalanta, già certa di un posto tra le prime 24, punta alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. Senza Lookman (out per infortunio), Gasperini schiera la coppia Retegui-De Ketelaere, con il ritorno di Pasalic alle loro spalle. Nel Barcellona, già qualificato agli ottavi, torna dal 1' Lewandowski, con Yamal, Gavi e Raphinha sulla trequarti. Diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD

