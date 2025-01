Dove vedere Napoli-Juventus

La partita Napoli-Juventus della 22^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 25 gennaio alle ore 18 in diretta sull' app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Napoli e Juventus

La Juventus è sia la formazione che ha vinto più sfide (71) sia quella che ha segnato più reti (227) contro il Napoli in Serie A; completano il bilancio 37 successi partenopei e 49 pareggi in 157 precedenti nel torneo. Il Napoli ha vinto sei delle ultime 10 partite giocate contro la Juventus in Serie A (2N, 2P): almeno due successi in più contro i bianconeri rispetto a qualsiasi altra squadra nel massimo campionato da inizio 2020. Napoli e Juventus si affronteranno con gli azzurri a +13 in classifica sui bianconeri: si tratta del terzo vantaggio più ampio a favore della formazione partenopea in un confronto diretto tra queste due squadre nella storia della Serie A, dopo le due occasioni in cui i campani sono scesi in campo contro la Juventus a +16 (23 aprile 2023 e 17 aprile 1988). Il Napoli sta vivendo la propria striscia record di vittorie interne consecutive contro la Juventus in Serie A (cinque, con un punteggio complessivo di 12-4) e potrebbe diventare solo la terza squadra in grado di infliggere ai bianconeri più di cinque sconfitte di fila lontano da casa nella storia del massimo campionato dopo Roma (sei tra il 1937 e il 1941), Inter (otto tra il 1935 e il 1943) e Fiorentina (sei tra il 1960 e il 1964). Il Napoli ha vinto in 16 dei primi 21 turni di questa Serie A (2N, 3P) e potrebbe raggiungere quota 17 vittorie nelle prime 22 gare disputate in un singolo massimo campionato solo per la terza volta nella sua storia, dopo il 2017/18 (stagione terminata in seconda posizione) ed il 2022/23 (annata dell’ultimo Scudetto). La Juventus (8V, 13N) è una delle sole due formazioni ancora imbattuta in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei, assieme al Paris Saint-Germain (14V, 4N). Inoltre, dopo il successo contro il Milan, i bianconeri potrebbero vincere due match di fila contro squadre che occupavano una delle prime otto posizioni in classifica ad inizio giornata in Serie A per la prima volta da dicembre 2023 (contro la Roma e proprio il Napoli in quel caso). Da un lato il Napoli è, assieme alla Roma, una delle due squadre che non ha ancora pareggiato alcuna partita in casa in questa Serie A; dall’altro, nessuna squadra ha impattato più match esterni della Juventus (sei, come Roma e Leganés) nei maggiori cinque campionati europei in corso.