Il Napoli non ha mollato Garnacho: venerdì nuovi contatti con l'entourage del calciatore per trovare l'accordo economico e far leva su questo per far abbassare le richieste al Manchester United. Si va avanti anche sull'ipotesi Adeyemi: c'è stata una minima apertura al trasferimento e si lavora per trovare l'accordo economico anche con il tedesco.

I DETTAGLI