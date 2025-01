Juventus, il sapore amaro della sconfitta e tante (troppe) domande

Dopo 22 giornate cade l'imbattibilità in campionato della Juventus, che viene sconfitta in rimonta dal Napoli. La prestazione della squadra di Motta nel secondo tempo va dimenticata in fretta ma - allo stesso tempo - apre a diversi interrogativi, a cui la squadra e lo stesso allenatore devono dare una risposta. L'analisi e il commento di Giovanni Guardalà per Sky Sport Insider