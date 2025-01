Serie A: 8 gli squalificati per la 23^ giornata

Introduzione

Tegola in casa Atalanta con Gasperini che perde Lookman. Per il nigeriano si profila un'assenza prolungata con almeno tre gare di campionato che non lo vedranno protagonista. Altro centravanti che dovrà rimanere ai box è Tengstedt: il danese, in prestito dal Benfica, ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia con lesione legamentosa. Nella conferenza pre Champions, Motta ha annunciato un problema per Cambiaso. Occhio però anche ai possibili rientri: fari puntati sulle possibili convocazioni di Calhanoglu e Buongiorno.





Assenti certi sono chiaramente gli squalificati: spicca su tutti Fofana che non sarà a disposizione per il big match della 23^ giornata. Doppio stop del giudice sportivo in casa Empoli. Il totale dei "fermati" si assesta a quota otto (con Duda - che ne ha già scontata una - in attesa del ricorso contro la squalifica di tre giornate). Questa, al momento, la situazione squadra per squadra su infortunati, squalificati e acciaccati in vista della 23^ giornata di Serie A