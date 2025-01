Scalvini si opera? Domani la Tac, poi si decide

Domani una TAC per capire l’entità dell’infortunio alla spalla, poi si deciderà se procedere con un’operazione e si capiranno i tempi di recupero. È questo lo scenario che aspetta Giorgio Scalvini, che ieri sera nel finale del match di Champions League contro il Barcellona si è infortunato alla spalla ed era stato costretto a uscire in barella. Il difensore dell’Atalanta, apparso subito molto dolorante, era stato portato ieri in ospedale a Barcellona. Scalvini aveva già avuto problemi alla spalla a metà dello scorso dicembre e aveva saltato due partite in Serie A. Adesso si dovrà capire se sarà necessaria un’operazione. Un problema per l’Atalanta, che ha perso per quattro mesi Kossonou (operato per una lesione tendinea all’adduttore destro), ieri ha visto uscire zoppicando Kolasinac per una contusione e ha ceduto Godfrey all’Ipswich. Nella rosa di Gasperini al momento restano solo tre difensori.