Ecco le date di Fiorentina-Inter e Bologna-Milan

L'ultimo giorno di gennaio sarà quello nel quale saranno definite le griglie dei playoff di Champions ed Europa League. La Lega serie A aspetta l'esito dell'urna per definire a sua volta anticipi e posticipi delle prossime giornate di serie A e intanto dovrà ufficializzare anche le date dei due recuperi che mancano per completare i match del girone d'andata. La prima è la sfida tra Fiorentina ed Inter che è stata sospesa lo scorso 1 dicembre dopo 17 minuti per il malore che ha colpito Edoardo Bove, la seconda è invece Bologna-Milan che era in programma il 25 ottobre ma fu rinviata per il maltempo che mise in ginocchio l'Emilia Romagna. Fiorentina-Inter si dovrebbe giocare giovedì 6 febbraio, tre giorni prima del match di ritorno in calendario a San Siro. In quella settimana infatti le due squadre non hanno impegno supplementari. Bologna-Milan invece dovrebbero affrontarsi il 26 febbraio, in quanto la prossima settimana saranno impegnati in Coppa Italia contro Atalanta e Roma e invece non avranno partite nell'ultima settimana del mese

Vedi anche La presentazione della 23^ giornata di Serie A