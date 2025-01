'Corvinata': un neologismo da calciomercato

Dorgu è l'ennesima plusvalenza del direttore sportivo del Lecce. Che in carriera sa cosa voglia dire far guadagnare una società. Ma come lavora Corvino? E soprattutto, quali sono state le scoperte più importanti? Alessandro Sugoni su Sky Sport Insider ripercorre tutte le 'Corvinate', che partono da molto lontano. Quando bastavano meno di 15mila euro per scoprire un talento...