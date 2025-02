Gasperini: "Ci è stato tolto un rigore"

L'allenatore dell'Atalanta dopo il pareggio contro il Torino: "Abbiamo fatto gol con Bellanova, ma ci è stato annullato. Poi non ci è stato dato un rigore molto significativo e un altro lo abbiamo sbagliato. Usciamo col rammarico, ma la prestazione dei ragazzi è encomiabile". Su Scamacca: "Dopo un minuto ha avuto un problema al quadricipite". E sull'arbitraggio: "Dobbiamo capire chi è l'arbitro, se quello in campo o quello al Var. Chi arbitra in campo non conta più niente"

L'Atalanta ci prova, ma non va oltre il pari: contro il Torino, al Gewiss Stadium, finisce 1-1. "È sempre una questione di centimetri, di precisione. Basta poco per trasformare un'occasione in gol – ha detto a Dazn nel post partita l'allenatore della Dea Gian Piero Gasperini –. La squadra però ha dominato a lungo, sotto tutti gli aspetti. Oggi avevamo molti centrocampisti di inserimento in attacco e ci è mancato lo spunto decisivo. Abbiamo fatto gol con Bellanova, ma ci è stato annullato. Poi non ci è stato dato un rigore molto significativo e un altro lo abbiamo sbagliato. Usciamo col rammarico, ma la prestazione dei ragazzi è encomiabile". Precisione che potrebbe portare Daniel Maldini, nuovo acquisto dell'Atalanta: "In attacco siam sempre stati molto tirati. Ora avremo un altro giocatore – ha spiegato Gasperini –. È andato via Zaniolo, quindi numericamente siamo gli stessi".