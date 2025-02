Le pagelle di Atalanta-Torino 1-1

Termina 1-1 tra Atalanta e Torino. La Dea, dopo un primo gol annullato, va a segno con Djimsiti nel 1° tempo. A distanza di pochi minuti arriva il pareggio di Maripan. Migliore in campo Milinkovic-Savic, che salva il Torino dal rigore di Retegui (suo il voto più basso). L'Atalanta ritrova Scamacca, ma perde nei primi minuti di gioco Kolasinac per dei problemi muscolari. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Dario Massara

ATALANTA-TORINO 1-1: GLI HIGHLIGHTS