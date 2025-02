Nuovo stop per Scamacca: lesione al retto femorale

L'attaccante, rientrato in campo sabato contro il Torino dopo 6 mesi di stop per la rottura del crociato, sarà costretto a fermarsi di nuovo per una lesione della giunzione muscolo-tendinea del retto femorale destro. Problemi anche per Carnesecchi e Kolasinac: il primo ha riportato una lesione di basso grado fasciale dell'adduttore lungo destro, il secondo una lesione di primo grado del bicipite femorale destro

