Dove vedere Cagliari-Lazio

I numeri di Cagliari e Lazio

La Lazio è imbattuta da 19 gare di Serie A contro il Cagliari (16V, 3N) e non ha mai registrato una serie più lunga senza sconfitte contro una singola avversaria nella sua storia nella competizione (19 anche contro l’Inter, tra il 1996 e il 2005). Il Cagliari ha perso tutte le ultime cinque sfide casalinghe contro la Lazio in Serie A, con un punteggio aggregato di 12-3; i sardi hanno registrato una serie più lunga di sconfitte interne di fila nel torneo solo contro la Juventus (otto, tra il 2011 e il 2019) e contro il Napoli (sei, tra il 2015 e il 2021). La Lazio ha segnato una media di 2.3 gol a partita nelle ultime 19 sfide in campionato contro il Cagliari, per un totale di 43 centri: nel periodo (cioè dal 2013/14) ha realizzato più reti solo contro la Sampdoria (44, ma in 20 precedenti). Il Cagliari ha perso nove gare senza segnare in questa Serie A, nessuna squadra ha fatto peggio (a nove anche il Lecce); i sardi nella loro storia non hanno mai trovato più sconfitte senza gol considerate le prime 23 gare in una stagione nel massimo campionato (nove nel 1964/65). Dopo una serie di cinque vittorie consecutive, la Lazio non ha trovato il successo in sei delle ultime nove partite di campionato (2N, 4P), perdendo inoltre la più recente, contro la Fiorentina: l’ultima volta che i biancocelesti sono stati sconfitti in due o più gare di fila in Serie A risale a marzo 2024 - tre, serie iniziata proprio con un ko contro la Viola. Il Cagliari è stato sconfitto in cinque delle 11 gare casalinghe di questo campionato, appena un ko in meno rispetto a tutta scorsa Serie A in casa (sei); più in generale, solo in una delle precedenti cinque stagioni i sardi hanno perso più volte nelle prime 12 partite interne nella competizione, sette nel 2020/21. La Lazio è l’unica squadra che non ha ancora pareggiato in trasferta in questa Serie A (6V, 5P): questa è la prima volta nella sua storia che non registra alcun pareggio nelle prime 11 gare esterne in una stagione nella competizione. Nessuna squadra ha subito più gol su palla inattiva rispetto al Cagliari in questa Serie A (14, come il Venezia) – dall’altra parte, la Lazio ha realizzato 13 reti da queste situazioni di gioco, meno solo rispetto all’Inter (16).